Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шантаж по-американски: Германия согласилась закупать газ у США
«Под ударом не только Украина»: Президент Польши разглядел в «Северном потоке - ...
«Вакханалия азарта»: Гаспарян ответил Трампу на угрозы наращивать ядерный арсена...
«Будет много дипломатии»: Советник главы США «разоткровенничался» в эфире либера...
Главная / В России

Порошенко пообещал не допустить снижения тарифов на газ для населения Украины

23 октября 2018, 11:39  •  91 • В России

Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко твердой рукой вбивает свою страну в цеевропейское будущее. Решительности ему не занимать. В понедельник он пообещал ни при каких условиях не допустить снижения газовых тарифов для населения Украины.

- Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились, - в шесть раз, снизить цену, - обратился Петр Алексеевич к сотрудникам Счетной палаты Украины на встрече, прошедшей в понедельник. И пояснил, при каких условиях «обещания популистов» могут быть выполнены. - Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу.

Разве может быть для нынешней Украины что-то страшнее, чем возвращение к дешевому газу из России, возобновлению работы концерна «Антонов», кооперации с РФ? Конечно же, нет! Не для того Порошенко бегал чуть ли не при всех президентах страны по разным высокопоставленным должностям, организовывал Януковичу «Партию регионов» и клал живот свой на алтарь «незалежного» Отечества, чтобы МВФ перестал диктовать условия Украине, а украинские предприятия вновь заработали. Никакой «русской кабалы», читай, дешевого газа, на Украине больше не будет - чуть не на крови поклялся Порошенко.

- Едва-едва выбрались из этой кабалы и сейчас снова пытаются туда вернуть. Развернуть страну в так называемый «русский мир» я не позволю ни при каких обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдозащитников, - твердо пообещал Порошенко. И можно не сомневаться, что это обещание он сдержит. В отличие «от завершения АТО за считанные дни», «тысячи гривен в день» украинским участникам боевых действий на Донбассе и десятков и сотен других аналогичных обещаний.

Логика простая и железная: есть «русский мир» - есть дешевый газ в квартирах, отопление по умеренным ценам, горячая вода и прочие признаки цивилизации. Нет – и за газ придется выложить круглую сумму. Зато как в Европе. При этом от грядущих повышений тарифов на «голубое топливо» Петр Алексеевич не отказался.

Напомним, 19 октября Кабинет министров Украины принял решение о повышении тарифов на газ для населения с 1 ноября 2018-го на 23,5%, до 8500 гривен за тысячу кубометров (ориентировочно, около 18 тысяч рублей). В апреле 2019-го тарифы на г7аз поднимутся еще на 18% от нового уровня, до 10030 гривен за тысячу кубов, а в октябре следующего украинцев ждет еще одно повышение тарифов, но какое, никто пока сказать не может, поскольку все зависит от цены газа на мировом рынке в 2019-м.

Тарифы на газ, ка уверен Порошенко, это важный вопрос, но решать его надо, исходя не из нужд и потребностей населения, а в геополитическом аспекте. Потому что это проблема не горячей воды в квартирах (кстати, стоимость газа составляет порядка 80% в теплогенерации) или там приготовления какой-то пищи на кухне, а, бери шире, а вопрос о стратегическом сотрудничестве с МВФ (загоняющим каждым новым кредитом Украину все глубже в долговую ловушку) и закреплении энергетической независимости Незалежной от России.

И тут логика Порошенко тоже проста и незатейлива – чем выше тарифы (и не только на газ), тем крепче партнерство МВФ и меньше зависимость от Москвы. И наоборот.

А украинцы? Что украинцы? Украинцам надо терпеть. Им и так дали «безвиз». А теперь и томос обещают. Это их должно согреть. И лучше, чем дешевое топливо «страны-агрессора». Наверно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
91
Источник
Похожие новости
23 октября 2018, 11:39
Порошенко пообещал не допустить снижения тарифов на газ для населения Украины
22 октября 2018, 19:24
Путин подписал указ об экономических санкциях к Украине
22 октября 2018, 16:09
Дмитрий Песков: Если на нас нападут, тогда все попадут кто в ад, кто в рай

22 октября 2018, 16:09
Козак пообещал Путину несырьевой рост
22 октября 2018, 19:24
Владимир Путин: Юридически Севастополь всегда был в составе России
22 октября 2018, 17:39
Всё для фронта: какую роль сыграли военные финансисты в победе СССР над нацистской Германией
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
23 октября 2018, 00:24
Воздушный разведчик США оценил вооружение Крыма с Черного моря
23 октября 2018, 06:54
«Даже не думайте об этом»: Вашингтон боится, как бы Россия не прорвала «нефтяную блок...
23 октября 2018, 03:40
Свидомые облили ненавистью сбежавшую в Киев российскую либералку (Руслан Осташко)
23 октября 2018, 10:09
«Всем стало страшно?» - Армен Гаспарян о «мощном ударе», который Киев нанес по России
23 октября 2018, 03:39
Украину лишат шампанского и коньяка по требованию Франции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
18 октября 2018, 22:54
Путин наконец заговорил с Западом на понятном ему языке - Гаспарян
20 октября 2018, 10:39
"Становится страшновато": Захарова об уровне компетенции Никки Хейли
17 октября 2018, 14:24
«Кто-то дал по рукам» Киеву, заявившему о смерти американца в Су-27 - политолог
16 октября 2018, 17:09
США признали, что готовятся к войне с Россией на Украине
17 октября 2018, 04:39
Путин отобрал у Лукашенко возможность продавать нефть Украине (Руслан Осташко)
19 октября 2018, 05:24
Трагедия в Керчи: хватит быть идиотами (Анна Сочина)
22 октября 2018, 17:54
Терпение России вышло: Санкции против Украины могут стать небывало жесткими – эксперты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.