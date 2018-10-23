Порошенко пообещал не допустить снижения тарифов на газ для населения Украины

Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко твердой рукой вбивает свою страну в цеевропейское будущее. Решительности ему не занимать. В понедельник он пообещал ни при каких условиях не допустить снижения газовых тарифов для населения Украины.

- Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились, - в шесть раз, снизить цену, - обратился Петр Алексеевич к сотрудникам Счетной палаты Украины на встрече, прошедшей в понедельник. И пояснил, при каких условиях «обещания популистов» могут быть выполнены. - Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу.

Разве может быть для нынешней Украины что-то страшнее, чем возвращение к дешевому газу из России, возобновлению работы концерна «Антонов», кооперации с РФ? Конечно же, нет! Не для того Порошенко бегал чуть ли не при всех президентах страны по разным высокопоставленным должностям, организовывал Януковичу «Партию регионов» и клал живот свой на алтарь «незалежного» Отечества, чтобы МВФ перестал диктовать условия Украине, а украинские предприятия вновь заработали. Никакой «русской кабалы», читай, дешевого газа, на Украине больше не будет - чуть не на крови поклялся Порошенко.

- Едва-едва выбрались из этой кабалы и сейчас снова пытаются туда вернуть. Развернуть страну в так называемый «русский мир» я не позволю ни при каких обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдозащитников, - твердо пообещал Порошенко. И можно не сомневаться, что это обещание он сдержит. В отличие «от завершения АТО за считанные дни», «тысячи гривен в день» украинским участникам боевых действий на Донбассе и десятков и сотен других аналогичных обещаний.

Логика простая и железная: есть «русский мир» - есть дешевый газ в квартирах, отопление по умеренным ценам, горячая вода и прочие признаки цивилизации. Нет – и за газ придется выложить круглую сумму. Зато как в Европе. При этом от грядущих повышений тарифов на «голубое топливо» Петр Алексеевич не отказался.

Напомним, 19 октября Кабинет министров Украины принял решение о повышении тарифов на газ для населения с 1 ноября 2018-го на 23,5%, до 8500 гривен за тысячу кубометров (ориентировочно, около 18 тысяч рублей). В апреле 2019-го тарифы на г7аз поднимутся еще на 18% от нового уровня, до 10030 гривен за тысячу кубов, а в октябре следующего украинцев ждет еще одно повышение тарифов, но какое, никто пока сказать не может, поскольку все зависит от цены газа на мировом рынке в 2019-м.

Тарифы на газ, ка уверен Порошенко, это важный вопрос, но решать его надо, исходя не из нужд и потребностей населения, а в геополитическом аспекте. Потому что это проблема не горячей воды в квартирах (кстати, стоимость газа составляет порядка 80% в теплогенерации) или там приготовления какой-то пищи на кухне, а, бери шире, а вопрос о стратегическом сотрудничестве с МВФ (загоняющим каждым новым кредитом Украину все глубже в долговую ловушку) и закреплении энергетической независимости Незалежной от России.

И тут логика Порошенко тоже проста и незатейлива – чем выше тарифы (и не только на газ), тем крепче партнерство МВФ и меньше зависимость от Москвы. И наоборот.

А украинцы? Что украинцы? Украинцам надо терпеть. Им и так дали «безвиз». А теперь и томос обещают. Это их должно согреть. И лучше, чем дешевое топливо «страны-агрессора». Наверно.