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Порошенко пообещал не дать канонической УПЦ держать «пальцы веером»

01 декабря 2018, 21:24  •  63 • В России

Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко обратился к нации по случаю 27-й годовщины референдума о независимости Украины. Немалое место в его речи, которую транслировали по украинскому телевидению, заняли вопросы церкви. Причем, естественно, без упоминания РПЦ Порошенко не смог обойтись, как не может обойтись для взбадривания сограждан практически в каждой своей речи без «наступления страны-агрессора», «агрессии России», «руки Москвы», Кремля и лично Путина. Но на этот раз он обвинил РПЦ в том, что «Патриарх Кирилл в каждой литургии молится за русское воинство - то самое, которое убивает украинцев», а на ставшим популярным в соцсетях фото «епископ Русской православной церкви освящает ракетный комплекс в оккупированном Крыму». Оставим в стороне его бредни после приема антидиабетического, тем более, что гораздо более интересна другая часть его речи.

- Решение о предоставлении автокефалии Православной Церкви Украины - принято. Томос, грамота, которая это подтверждает, - написана. Объединительный собор - назначен, и он выберет предстоятеля, который поедет в Стамбул и получит Томос из рук Его Святейшества Варфоломея, - объявил Порошенко, хотя не назвал дату проведения Объединительного собора, и торжественно пообещал. - Автокефальная Православная Церковь Украины не будет государственной. Государство гарантирует конституционное право свободы вероисповедания. В том числе - и тем, кто захочет остаться в единстве с русской церковью. Но «пальцы веером» Московский Патриархат здесь расставлять больше не будет.

И этим бандитско-гопническим выражением «пальцы веером», прорвавшимся в торжественную и пафосную речь главы государства по такому торжественному случаю из 90-х годов прошлого века, Порошенко невольно заставил вспомнить: что в те годы он и его старший брат Михаил были отнюдь не тихими законопослушными гражданами, а входили в группировку жестокого одесского авторитета Стояна, на счету которого сотни убийств. Кстати, бывший главным в их братском дуете Михаил и погиб в 1997-м году на кипрском курорте (излюбленное место отдыха тогда бандитов из России и Украины – прим. авт.) так удачно, что все его активы перешли к Петру Алексеевичу. Так что насколько можно верить слову активного участника ОПГ, пусть каждый решает сам.

Впрочем, Петр Алексеевич лишил (уже после «завершения АТО в кратчайший срок», «тыщи гривен в день военным на фронте», «продажи активов» и прочих невыполненных обещаний и этих последних иллюзий по поводу своего слова в вопросе о свободе вероисповедания. В последний день ноября Служба Безопасности Украины (СБУ – аналог нашей ФСБ) провела обыски у настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Как объяснили в рамках возбужденного в отношении владыки дела о «разжигании розни». Обыск плавно перешел и на шмон на подворье монастыря. Напомним, несколькими днями ранее Министерство культуры Украины объявило о начале переписи имущества этой лавры, а Минюст лишил УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры.

Но и этого оказалось мало. Под Порошенко горит основа его церковной интриги по расколу православия на Украине, поскольку иерархи канонической УПЦ на заседании Синода приняли резолюцию о неприятии ими новой, создаваемой Варфоломеем из Стамбула и Порошенко с Филаретом из Киева церкви на Украине и отказались от участия в работе так называемого «Объединительного собора». А они необходимы и Порошенко, и Варфоломею, как воздух, чтобы придать легитимность запущенному ими процессу раскола.

И здесь на помощь опять пришла СБУ. Следователи этой спецслужбы вызвали на допрос порядка 20 священников канонической РПЦ с приходами в Ровенской области. Среди тех, кто обязан явиться на допрос и вызванный на 5 декабря архимандрит Илларион. И, хотя в повестках обозначено, что они вызываются в качестве свидетелей, о чем должны свидетельствовать, в бумагах не поясняется. Что называется, там следователь сам решит, о чем надо. И это не первый случай оказания давления.

Чем ближе к так и не объявленной дате собора, тем больше усилий будут прилагать украинские власти и спецслужбы, чтобы согнуть и расколоть каноническую православную конфессию на Украине. Вряд ли у кого есть сомнения, что в «беседах», о которых ранее предупреждал глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, будут использоваться и кнут, и пряник, и посулы новых возможностей.

В полном соответствии с теми, уже ставшими классическими для описания способа действий нынешней украинской власти словами нынешнего губернатора Днепропетровска Бориса Филатова: «Обещайте этим мразям все, что угодно. А вешать? Вешать мы их будем потом».

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