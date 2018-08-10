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Порошенко пообещал, что Украина «не сойдёт с пути реформ»
10 августа 2018, 17:39 • 48 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна ни при каких обстоятельствах не сойдёт с пути реформ.
© Mateusz Wlodarczyk globallookpress.com
«Украина ни при каких обстоятельствах не сойдёт с пути реформ. И мы продолжим уверенно двигаться к нашей стратегической цели — членству Украины в Евроcоюзе», — написал он в Facebook.
Ранее Порошенко заявил о намерении внести в Верховную раду проект закона об изменениях в Конституции, согласно которому закрепляется стремление Украины присоединиться к ЕС и НАТО.
Политолог Андрей Золотарёв в беседе с ФАН заявил, что Украина вступит в Североатлантический альянс через 100—150 лет.
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