Порошенко получил высшую госнаграду Литвы

Президент Литвы Даля Грибаускайте вручила орден Витовта Великого украинскому лидеру Петру Порошенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Незалежной.

В частности, отмечается, что Порошенко наградили "за личный вклад в укрепление и развитие отношений между Украиной и Литовской Республикой".

В сообщении сказано, что украинский лидер получил орден в том числе и за "углубление политического, культурного и экономического сотрудничества между двумя народами".

Как отмечается, орден Витовта Великого является высшей государственной наградой Литвы, он был учрежден 1 сентября 1930 года в память о 500-й годовщине со дня смерти князя литовского Витовта Великого.