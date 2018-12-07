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Порошенко получил высшую госнаграду Литвы
07 декабря 2018, 18:54 • 50 • В мире
Даля Грибаускайте наградила украинского коллегу Петра Порошенко орденом Витовта Великого, который является высшей государственной наградой Литвы.
Президент Литвы Даля Грибаускайте вручила орден Витовта Великого украинскому лидеру Петру Порошенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Незалежной.
В частности, отмечается, что Порошенко наградили "за личный вклад в укрепление и развитие отношений между Украиной и Литовской Республикой".
В сообщении сказано, что украинский лидер получил орден в том числе и за "углубление политического, культурного и экономического сотрудничества между двумя народами".
Как отмечается, орден Витовта Великого является высшей государственной наградой Литвы, он был учрежден 1 сентября 1930 года в память о 500-й годовщине со дня смерти князя литовского Витовта Великого.
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