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Порошенко получил степень почётного доктора Стамбульского университета

03 ноября 2018, 12:24  •  76 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко стал почётным доктором Стамбульского университета.
 
©president.gov.ua
 

«Для меня огромная честь получить степень почётного доктора этого уважаемого учебного заведения и присоединиться к когорте славных деятелей, удостоенных этого звания», — говорится в сообщении Порошенко в Twitter.

Для мене велика честь отримати ступінь почесного доктора Стамбульського університету та приєднатися до когорти інших шанованих політичних діячів, удостоєних цього звання.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 novembre 2018

Он также поблагодарил Стамбульский университет за открытие кафедры украинского языка и активную программу обмена студентами.

Ранее сообщалось, что Порошенко в Стамбуле проводит встречу с Константинопольским патрархом Варфоломеем.

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