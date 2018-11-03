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Порошенко получил степень почётного доктора Стамбульского университета
03 ноября 2018, 12:24 • 76 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко стал почётным доктором Стамбульского университета.
©president.gov.ua
«Для меня огромная честь получить степень почётного доктора этого уважаемого учебного заведения и присоединиться к когорте славных деятелей, удостоенных этого звания», — говорится в сообщении Порошенко в Twitter.
Он также поблагодарил Стамбульский университет за открытие кафедры украинского языка и активную программу обмена студентами.
Ранее сообщалось, что Порошенко в Стамбуле проводит встречу с Константинопольским патрархом Варфоломеем.
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