Порошенко получил повестку ГБР на следующий допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) вручило бывшему президенту Украины Петру Порошенко повестку на следующий допрос.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелу Иванову.

«Был первый допрос, будут другие. Кстати, повестку на следующий он получил, к сожалению, не могу озвучивать дату, потому что по состоянию на сейчас она является тайной досудебного расследования, будут другие следственные действия», — сказала она.

По информации Ивановой, Порошенко допрашивали в качестве свидетеля.

Также сообщается, что Госбюро расследований заявило о готовности помочь в расследовании попытки нападения на экс-президента Украины.