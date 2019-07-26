|
Порошенко получил повестку ГБР на следующий допрос
26 июля 2019, 01:39 • 60 • Украина
Государственное бюро расследований (ГБР) вручило бывшему президенту Украины Петру Порошенко повестку на следующий допрос.
РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелу Иванову.
«Был первый допрос, будут другие. Кстати, повестку на следующий он получил, к сожалению, не могу озвучивать дату, потому что по состоянию на сейчас она является тайной досудебного расследования, будут другие следственные действия», — сказала она.
По информации Ивановой, Порошенко допрашивали в качестве свидетеля.
Также сообщается, что Госбюро расследований заявило о готовности помочь в расследовании попытки нападения на экс-президента Украины.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 июля 2019, 04:54
|
19 июля 2019, 04:09
|
23 июля 2019, 11:54
|
24 июля 2019, 01:09
|
20 июля 2019, 15:39
|
24 июля 2019, 07:39
|
25 июля 2019, 09:39