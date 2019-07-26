Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На митинге "за честные выборы" либералы устроили цензуру
МИД России: моряки с задержанного танкера покинули территорию Украины
От президента Грузии потребовали извинений (Руслан Осташко)
СБУ, пограничники и военная прокуратура: Геращенко проговорилась о деталях захва...
Главная / Украина

Порошенко получил повестку ГБР на следующий допрос

26 июля 2019, 01:39  •  60 • Украина
Государственное бюро расследований (ГБР) вручило бывшему президенту Украины Петру Порошенко повестку на следующий допрос.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелу Иванову.

«Был первый допрос, будут другие. Кстати, повестку на следующий он получил, к сожалению, не могу озвучивать дату, потому что по состоянию на сейчас она является тайной досудебного расследования, будут другие следственные действия», — сказала она.

По информации Ивановой, Порошенко допрашивали в качестве свидетеля.

Также сообщается, что Госбюро расследований заявило о готовности помочь в расследовании попытки нападения на экс-президента Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
25 июля 2019, 15:54
Посольство России выясняет обстоятельства задержания танкера на Украине
25 июля 2019, 22:24
МИД России: моряки с задержанного танкера покинули территорию Украины
25 июля 2019, 15:54
В Госдуме прокомментировали заявление советника Зеленского об историческом союзе с «независимым» Крымом
25 июля 2019, 03:09
Санду в Брюсселе заявила о необходимости восстановления диалога с Россией
25 июля 2019, 12:39
В Крыму оценили идею Киева о «национальной автономии» на полуострове
25 июля 2019, 22:24
Капитан задержанного на Украине танкера рассказал о состоянии экипажа
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июля 2019, 04:54
Грузины начали платить за русофобию (Руслан Осташко)
19 июля 2019, 04:09
Только на галерку: "Откосившего" от допроса следователей Порошенко не ждали в Европарламенте
23 июля 2019, 11:54
«Ребёнок ещё не знает»: как заключённая в мордовской колонии провожает трёхлетнюю дочь в детдом
24 июля 2019, 01:09
Киев отправил спецназ на подавление Майдана в Донецкой области? МВД Украины сообщило о подкреплении - фото
20 июля 2019, 15:39
«Она писала заявление, но никто не вмешался»: многолетние издевательства мужа над женой закончились жестоким убийством
24 июля 2019, 07:39
"Это искажение исторических фактов": Сюжет немецкого телеканала вызвал недовольство посольства Грузии в ФРГ
25 июля 2019, 09:39
После MH17 США готовили наступление войск НАТО на Крым (Telegram.Обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.