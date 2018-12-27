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Порошенко получил более 550 млн гривен от трёхлетней прибыли Roshen

27 декабря 2018, 13:25  •  35 • Украина
Президенту Украины Петру Порошенко перечислили более 556,7 млн гривен дивидендов от трёхлетней прибыли корпорации Roshen.
 
Reuters
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на администрацию президента.

Отмечается, что деньги переведены на счета Порошенко трастовым управляющим Rothschild Trust впервые за три года согласно договору, заключённому в 2016 году.

По данным агентства, от этой суммы примерно 60 млн гривен будут направлены в украинский бюджет в качестве налогов.

«В установленный действующим законодательством срок он уплатит в бюджет почти 60 млн гривен налогов, из них военный сбор составит около 8 млн гривен», — указали в администрации.

Также, по информации пресс-службы администрации президента, определённая часть данных средств будет направлена на благотворительность.

Ранее СМИ сообщили о росте доходов Порошенко за год в 12 раз.

В феврале 2018 года Порошенко посетовал на уменьшение своих доходов и заявил, что жизнь у него «не сахар».

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