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Порошенко получил более 550 млн гривен от трёхлетней прибыли Roshen
27 декабря 2018, 13:25 • 35 • Украина
Президенту Украины Петру Порошенко перечислили более 556,7 млн гривен дивидендов от трёхлетней прибыли корпорации Roshen.
Reuters
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на администрацию президента.
Отмечается, что деньги переведены на счета Порошенко трастовым управляющим Rothschild Trust впервые за три года согласно договору, заключённому в 2016 году.
По данным агентства, от этой суммы примерно 60 млн гривен будут направлены в украинский бюджет в качестве налогов.
«В установленный действующим законодательством срок он уплатит в бюджет почти 60 млн гривен налогов, из них военный сбор составит около 8 млн гривен», — указали в администрации.
Также, по информации пресс-службы администрации президента, определённая часть данных средств будет направлена на благотворительность.
Ранее СМИ сообщили о росте доходов Порошенко за год в 12 раз.
В феврале 2018 года Порошенко посетовал на уменьшение своих доходов и заявил, что жизнь у него «не сахар».
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