Порошенко похвастался причастностью к операции с «вагнеровцами», и пообещал вывести на чистую воду «предателей» и Россию

Бывший президент, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко заявил, что имеет непосредственное отношение к нашумевшей летом операции с «боевиками ЧВК Вагнера», которые были задержаны в Минске.Порошенко заявил, что лично согласовал эту операцию для захвата «боевиков», многие из которых, по утверждению Киева, воевали на Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.Об этом Порошенко заявил в интервью своему «5 каналу».Он назвал срыв операции «ужасным» и «государственной изменой».«Я хочу сообщить определенный эксклюзив... Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», — заявил он.Порошенко практически поклялся, что не позволит виновным в срыве операции избежать ответственности.«Я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления – государственной измены. Усилиями десятков украинских героев, которые стремились выманить в Украину и судить тех, кто причастен к крушению самолета MH17, а не судить невинного Назарова за сбитый Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту», – заявил экс-президент.Он добавил об обязательстве добиться суда и над высшим должностным руководством России.«Мы должны посадить на скамью подсудимых тех, кто причастен не только к убийствам украинцев непосредственно на поле боя во время оккупации, но и тех, кто был привлечен к выдаче преступных приказов», – заявил политик.По его словам, спецоперация по задержанию «вагнеровцев» была сорвана конкретными лицами.«Я очень настойчиво советую создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса, а также немедленно отстранить тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено», – подытожил Порошенко.Напомним, что задержанная в санатории под Минском в конце июля группа граждан РФ в итоге, после череды скандалов была передана России. Этот жест Минска вызвал неудовольствие Киева и обострение отношений с Белоруссией. Киев рассчитывал, что белорусские власти передадут россиян Украине. Позднее выяснилось, что россияне попали в Минск обманным путем по фиктивному приглашению на работу в третьи страны. Операцию по выманиванию их из РФ проводили Главное управление разведки Минобороны и СБУ в содружестве со спецслужбами Запада. В Киеве обвинили окружение президента Владимира Зеленского в предательстве, заявив, что оно «слило» информацию о происходящем противнику. Не столь давно скандал получил продолжение - международная организация журналистов-расследователей Bellingcat работает над документальным фильмом о провале этой спецоперации, в которой Киев из-за «предательства» предстал перед западными «партнерами» в нелицеприятном свете.