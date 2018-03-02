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Порошенко похвастался освобождением из России двух "пленных"
02 марта 2018, 13:54 • 155 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ему удалось выменять у России двух "пленных" - пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.
Петр Порошенко сообщил об освобождении еще нескольких украинских "пленных". По словам главы украинского государства, ему удалось добиться у России освобождения двух пограничников, задержанных в прошлом году.
Те, напомним, были арестованы ФСБ России в Брянской области 3 октября 2017 года. Впоследствии им были предъявлены обвинения в незаконном пересечении русско-украинской границы.
При этом Порошенко не уточняет, что Марцонь и Дзюбак не были освобождены безвозмездно. Чтобы получить своих людей назад, президенту Украины пришлось вернуть российским властям двух крымских пограничников, Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба, незаконно содержавшихся в херсонском СИЗО с июня прошлого года. Обмен состоялся в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области.
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