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Порошенко похвастался, что выпросил у Тиллерсона новые гранты на украинскую оборонку
27 января 2018, 00:54 • 104 • В мире
Президент Петр Порошенко также сообщил о скором старте совместного американо-украинского оружейного производства.
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Петр Порошенко заявил о новых оборонных соглашениях, заключенных между его страной и США. По его словам, ему удалось заручиться у американского госсекретаря Рекса Тиллерсона обещаниями выделить Киеву новые гранты на закупку вооружения.
О сроках предоставления этих грантов и прибытии на Украину этих поставок Порошенко решил благоразумным не распространяться. Он отметил лишь, что им с Тиллерсоном удалось договориться об общем плане сотрудничества.
Главное, отметил Порошенко, это сотрудничество не будет сводиться лишь к новым поставкам на Украину военной техники и оружия из США. Потенциально речь идет также и о запуске совместного оборонного производства с участием американского капитала. Что именно это будет за производство, впрочем, Порошенко предпочел пока не уточнять.
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