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Порошенко похвастал кратким разговором с Трампом

12 ноября 2018, 01:24  •  62 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко рассказал в эфире украинского телевидения, что якобы имел беседу с американским лидером Дональдом Трампом на полях встречи лидеров в Париже, которая была посвящена столетию окончания Первой мировой войны.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что имел краткий разговор с президентом США Дональдом Трампом в Париже. По утверждению украинского лидера, беседа состоялась на полях саммита, посвященного столетию окончания Первой мировой войны.
Всего, по словам Порошенко, в Париже у него было более 40 встреч разного уровня.
«Вчера было краткое обсуждение с президентом США», - пояснил Порошенко. По его словам, по результатам этого обсуждения сегодня состоялась встреча главы МИД Украины Павла Климкина с государственным секретарем США Майком Помпео.
Ранее сообщалось, что при встрече у Триумфальной арки в Париже президент США Дональд Трамп не подал руки Порошенко. При этом глава Белого дома поприветствовал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина.

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