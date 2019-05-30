Порошенко показал всем свой "европейский" партийный билет - видео

Бывший президент Украины Петр Порошенко официально вступил в партию "Европейская Солидарность", а также продемонстрировал свой партийный билет. Соответствующая видеозапись была опубликована в соцсетях.

Как утверждает политик, якобы только партия "Европейская солидарность" может "защитить Украину" и обеспечить курс на вступление страны в НАТО и Евросоюз.

"Сегодня написал заявление и получил членский билет. Присоединяйтесь к "Европейской Солидарности", - заявил он.

Напомним, ранее партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (БПП) приняла решение провести ребрендинг за несколько месяцев до досрочных выборов в Верховную раду. Движение получило новое название - "Европейская Солидарность".

Как ранее заявил Царьграду президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, партия пытается набрать необходимое количество голосов, чему мог помешать образ экс-президента Украины.

Что касается нового названия, то Петр Порошенко хочет продемонстрировать всем, что он заинтересован в сближении с Европой.

"Есть какая-то часть электората, которая будет всегда голосовать за Порошенко, несмотря на то что он действительно довольно одиозная личность. У него есть свой электорат", - пояснил он.