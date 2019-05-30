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Порошенко показал всем свой "европейский" партийный билет - видео

30 мая 2019, 17:54  •  109 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко продемонстрировал свой "европейский" партийный билет. Речь идет о вступлении политика в партию "Европейская Солидарность".
Бывший президент Украины Петр Порошенко официально вступил в партию "Европейская Солидарность", а также продемонстрировал свой партийный билет. Соответствующая видеозапись была опубликована в соцсетях.
Как утверждает политик, якобы только партия "Европейская солидарность" может "защитить Украину" и обеспечить курс на вступление страны в НАТО и Евросоюз.
"Сегодня написал заявление и получил членский билет. Присоединяйтесь к "Европейской Солидарности", - заявил он.
Напомним, ранее партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (БПП) приняла решение провести ребрендинг за несколько месяцев до досрочных выборов в Верховную раду. Движение получило новое название - "Европейская Солидарность".
Как ранее заявил Царьграду президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, партия пытается набрать необходимое количество голосов, чему мог помешать образ экс-президента Украины.
Что касается нового названия, то Петр Порошенко хочет продемонстрировать всем, что он заинтересован в сближении с Европой.
"Есть какая-то часть электората, которая будет всегда голосовать за Порошенко, несмотря на то что он действительно довольно одиозная личность. У него есть свой электорат", - пояснил он.

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