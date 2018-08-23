Порошенко «покаялся» перед украинцами за войну в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко извинился за невыполненные предвыборные обещания, данные еще в 2014 году. В частности, речь идет об обещании закончить войну в Донбассе в течение нескольких часов.

«Покаяние» главы украинского государства произошло во время торжественной церемонии поднятия государственного флага по случаю Дня независимости Украины. Порошенко заявил, что «сожалеет» из-за того, что породил завышенные ожидания и дал украинцам несбыточную надежду.

«Жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что дал надежду, которая не сбылась», - сказал Порошенко.

Напомним, что во время предвыборной кампании 2014 года одним из главных лозунгов Порошенко было обещание закончить так называемую «антитеррористическую» операцию (АТО) в Донбассе в течение нескольких даже не дней, а часов, но никак не месяцев. Спустя четыре года после того конфликт на востоке Украины все еще продолжается, однако вместо АТО там теперь операция объединенных сил (ООС).