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Порошенко «покаялся» перед украинцами за войну в Донбассе
23 августа 2018, 11:24 • 81 • Политика
Порошенко извинился перед украинцами за невыполненные обещания по Донбассу.
Президент Украины Петр Порошенко извинился за невыполненные предвыборные обещания, данные еще в 2014 году. В частности, речь идет об обещании закончить войну в Донбассе в течение нескольких часов.
«Покаяние» главы украинского государства произошло во время торжественной церемонии поднятия государственного флага по случаю Дня независимости Украины. Порошенко заявил, что «сожалеет» из-за того, что породил завышенные ожидания и дал украинцам несбыточную надежду.
Напомним, что во время предвыборной кампании 2014 года одним из главных лозунгов Порошенко было обещание закончить так называемую «антитеррористическую» операцию (АТО) в Донбассе в течение нескольких даже не дней, а часов, но никак не месяцев. Спустя четыре года после того конфликт на востоке Украины все еще продолжается, однако вместо АТО там теперь операция объединенных сил (ООС).
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