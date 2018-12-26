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Порошенко поговорил по телефону с Назарбаевым
26 декабря 2018, 21:09 • 44 • Украина
Президенты Украины и Казахстана Пётр Порошенко и Нурсултан Назарбаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы взаимодействия.
©president.gov.ua
«В ходе телефонного разговора с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в частности ООН, и ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины», — говорится в Twitter Порошенко.
Он отметил, что также была достигнута договорённость провести заседание совместной межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству в 2019 году.
Ранее Назарбаев рассказал, что переживает за Украину.
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