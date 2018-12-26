Порошенко поговорил по телефону с Назарбаевым

Президенты Украины и Казахстана Пётр Порошенко и Нурсултан Назарбаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы взаимодействия.

«В ходе телефонного разговора с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в частности ООН, и ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины», — говорится в Twitter Порошенко.

У ході телефонної розмови з Президентом Республіки Казахстан Нурсултаном Назарбаєвим обговорили питання взаємодії у рамках міжнародних організацій, зокрема ООН та безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. pic.twitter.com/m1sqvjTRvx — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 декабря 2018 г.

Он отметил, что также была достигнута договорённость провести заседание совместной межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству в 2019 году.

Ранее Назарбаев рассказал, что переживает за Украину.