Порошенко пофантазировал о своих военных достижениях в Facebook

Пока ещё действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что за время его управления страной армия превратилась в одну из самых сильных в Европе. Такой пост он написал на своей странице в Facebook.

Он указал на, то что якобы пять лет назад получил небоеспособные войска.

"Теперь в распоряжении Украины есть военный потенциал, достаточный для уверенной защиты от врага", — сам себе приписал достижения Порошенко.

Ранее солдаты ВСУ отказались выполнять приказ командира и убили его.