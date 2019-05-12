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Порошенко пофантазировал о своих военных достижениях в Facebook
12 мая 2019, 10:54 • 110 • В мире
Порошенко написал на странице в социальной сети, что у Украины благодаря ему самая сильная армия в Европе. Пользователи отметили в комментариях,что уходящий глава государства немного фантазирует на этот счет.
Пока ещё действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что за время его управления страной армия превратилась в одну из самых сильных в Европе. Такой пост он написал на своей странице в Facebook.
Он указал на, то что якобы пять лет назад получил небоеспособные войска.
"Теперь в распоряжении Украины есть военный потенциал, достаточный для уверенной защиты от врага", — сам себе приписал достижения Порошенко.
Ранее солдаты ВСУ отказались выполнять приказ командира и убили его.
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