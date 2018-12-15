Порошенко поедет в Стамбул с Епифанием выпрашивать Томос у патриарха Варфоломея

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что собирается поехать в Стамбул вместе с главой "новой" украинской лжецеркви, чтобы получить у Константинопольской патриархии Томос об автокефалии.

Об этом Порошенко сказал в ходе своего выступления на Софийской площади. Порошенко заявил, что сегодняшний день "войдет или уже вошел" в историю Украины как день, когда была создана "украинская автокефальная церковь".

Ранее СМИ сообщили, что на "объединительный собор" пришли лишь два представителя Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Ими стали митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) и митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Остальные священнослужители Украинской Церкви назвали собрание незаконным и отказались от участия в нем, выразив беспокойство тем, что украинские власти вмешиваются в дела Церкви.