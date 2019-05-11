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Порошенко подтвердил, что его допросили по делу "майдана"

11 мая 2019, 10:09  •  10 • Украина

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Действующий президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что был допрошен следователями генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) в качестве свидетеля по делу о стрельбе на "майдане" в феврале 2014 года.

"Сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях против участников "революции достоинства" на "майдане" в 2014 году. Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важно для украинского общества. Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны", - написал он в пятницу в Twitter.

В пятницу руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в эфире украинского телеканала ZIK сообщил, что по его данным, следователи ГПУ в пятницу допрашивали главу государства.

Критика расследования

Ранее глава государства заявлял, что не удовлетворен расследованием преступлений на "майдане", которое проводит спецдепартамент Генпрокуратуры во главе с Горбатюком. В свою очередь Горбатюк считает, что президент несет персональную ответственность за то, что спустя пять лет уголовные дела по событиям "майдана" остаются без качественного расследования и судебного вердикта. По словам начальника управления, Высший совет правосудия Украины, в котором находятся представители президента, не реагировал на жалобы следствия о затягивании рассмотрения дел и нарушении законодательства судьями. Более того, Порошенко лично подписал законы, которые вредили расследованию и создавали основания "для уничтожения самих дел исключительно по процедурным моментам", считает Горбатюк.

События на "майдане"

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "майдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, возвели палаточный городок и создали вооруженные "отряды самообороны", вступившие в открытое противостояние с силами правопорядка.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек, также сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Генпрокуратура Украины возбудила в этой связи в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича заочное уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан. Сам бывший глава государства и его адвокаты заявили, что это дело является чистым политическим заказом с целью скрыть истинных виновников преступления.

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