|
Порошенко подставил сам себя: На экс-президента Украины завели дело за подписание Минских соглашений
10 декабря 2019, 21:54 • 85 • Политика
Против экс-президента Украины Петра Порошенко завели дело о госизмене за подписание Минских соглашений. Устроив протесты в Киеве, политик загнал в ловушку самого себя.
На бывшего президента Украины Петра Порошенко завели новое уголовное дело. На этот раз его обвиняют в госизмене из-за подписания Минских соглашений. Такой информацией поделился первый замглавы администрации президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
По его словам, Порошенко лично согласовывал с лидерами "нормандской четвёрки" пункт о местных выборах в Донбассе до передачи границы под контроль Киева. Этот факт можно считать госизменой.
Напомним, что Порошенко сам раздувал тему о том, что выполнение Минских соглашений - это предательство интересов Украины. Он это делал с целью устроить народные волнения и оказать давление на нынешнего президента Украины Владимира Зеленского перед переговорами "нормандской четвёрки". Однако, похоже, он забыл, что на Минских соглашениях стоит его подпись. В результате вся его риторика обернулась против него самого.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
85
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 декабря 2019, 00:24
|
04 декабря 2019, 09:54
|
07 декабря 2019, 22:24
|
04 декабря 2019, 13:09
|
06 декабря 2019, 10:39
|
10 декабря 2019, 08:54
|
07 декабря 2019, 19:09