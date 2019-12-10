Порошенко подставил сам себя: На экс-президента Украины завели дело за подписание Минских соглашений

На бывшего президента Украины Петра Порошенко завели новое уголовное дело. На этот раз его обвиняют в госизмене из-за подписания Минских соглашений. Такой информацией поделился первый замглавы администрации президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

По его словам, Порошенко лично согласовывал с лидерами "нормандской четвёрки" пункт о местных выборах в Донбассе до передачи границы под контроль Киева. Этот факт можно считать госизменой.

"Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко о государственной измене при подписании Минских соглашений", - сообщает Андрей Портнов.

Напомним, что Порошенко сам раздувал тему о том, что выполнение Минских соглашений - это предательство интересов Украины. Он это делал с целью устроить народные волнения и оказать давление на нынешнего президента Украины Владимира Зеленского перед переговорами "нормандской четвёрки". Однако, похоже, он забыл, что на Минских соглашениях стоит его подпись. В результате вся его риторика обернулась против него самого.