Порошенко подшофе запустил поезд

На этот раз Петр Алексеевич в явно приподнятом настроении делится с журналистами переполняющими его эмоциями. Президент Украины появился перед ними по важнейшему государственному делу - в Киеве запускали первый экспресс до столичного аэропорта. Как тут обойтись без таких высоких пассажиров.

- За 80 гривен, которые мы с Владимиром Борисовичем (Гройсманом - Ред.) сами заплатили, - радуется Порошенко, - мы проверили, что работают и кредитные карты, и Apple Pay, и Wi-Fi. Кофе только нет, но может будет.

Кофе в этот момент Петру Алексеевичу действительно был необходим, потому что по мимике, жестикуляции и дикции любой начинающий нарколог невооруженным глазом определил бы легкую степень опьянения. Ну бахнул президент на радостях «соточку» - с кем не бывает.

Проблема в том, что на следующий день этот самый поезд заглох на полдороги к воздушной гавани. И сеть тогда облетели совсем другие, отрезвляющие кадры. Пассажиры выпрыгивали из застрявшего экспресса в снег, и бегом, с чемоданами на горбу, по колено в сугробах добирались до аэропорта. Сглазил, получается, Порошенко, состав - слишком рано обмывать начал.