Порошенко подсчитал «российские войска на Донбассе»

Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко продолжает бредить. На этот раз он озвучил свои фантазии не украинцам для поднятия духа, в интервью телеканалу CBS News. Тема фантазий главы Незалежной традиционна уже до унылости – российская агрессия на Украине. Вернее, количество российских солдат, «оккупировавших восток Украины».

- Мы имеем подтвержденные цифры, что в разные периоды их количество было от 10 000 до 2500 – регулярных российских войск на оккупированной территории, – заявил Порошенко. И, очевидно, увидев, что не испугал западных журналистов, добавил. - Плюс они имеют почти 50 000 войск так называемых «русских волонтеров», которые были набраны через российскую мобилизационную систему и направлены туда. Однако они делают вид, что они не солдаты регулярной армии. Но они россияне, они по национальности русские, они русские солдаты. Они используют российское оружие и амуницию.

Российские солдаты нужны Порошенко, как воздух. И сразу по нескольким причинам. Первое - иначе трудно объяснить, почему «сильнейшая армия в Европе» регулярно огребает от вчерашних шахтеров и таксистов, учителей и прочих представителей мирных профессий. Второе – под изрядно затасканную сурдинку про «российскую агрессию» Киеву проще просить различного рода помощи у своих западных союзников. Одно дело – просить продать «Джавелины» у Вашингтона, чтобы лупить ими по таксистам и шахтерам, и совсем другое – для «отражения российской агрессии». Впрочем, в реальности в Вашингтоне прекрасно понимают, кто с кем воюет на Донбассе, потому что для противостояния российской армии американцы вряд ли бы продали хоть что-то из новых вооружений. И не потому, что они боятся оказаться вовлеченными в конфликт. Нет, просто зная специфику психологии украинских военных, никто не сомневается, что спустя неделю-полторы энное количество комплексов оказалось бы в российских лабораториях. Не зря же американцы запретили использовать эти ПТРК на Донбассе. И третье, «российские солдаты» на территории Украины - это еще один аргумент, чтобы ввести миротворцев на Донбасс по украинскому сценарию. Плюс к тому, Киеву ну очень неудобно признавать, что на Донбассе ВСУ и прочие укрокаратели убивают таких же украинцев, в том числе и мирных украинцев. А потому пусть уж лучше «воюют клятых москалей.

Порошенко заявляет, что миротворцы должны выдавить российские войска с Донбасса, сам не понимая, насколько смехотворными являются эти тезисы. Ну а про российское оружие, как признак российской армии – это уже совсем смешно, если учесть, что украинская армия воюет именно им. Может, Петр Алексеевич и их посчитает за российские части и подразделения. А уж совсем смешно, в представлении Порошенко, выглядит главная цель «российских войск»

- Они стремятся дискредитировать достижения Революции Достоинства, которые мы имели последние четыре года, - заявил Порошенко. Интересно какие? И почему же он не перечислил ни одно из таких конкретных достижений.

Да, Россия никогда не отрицала участия своих граждан в боевых действиях на Донбассе, но речь шла и идет о действительно добровольцах. Которых сейчас осталось там, как говорят многие эксперты, не более, максимум, нескольких сотен. Как рассказал Захар Прилепин, в его батальоне, например, сейчас всего лишь шестеро россиян-добровольцев (волонтеров), и все они – представители мирных профессий.

Очередной миф изолгавшегося Порошенко в поисках достойных причин поражения Киева на Донбассе лишь в очередной раз призван увести сознание населения Украины в сторону от реальных причин конфликта, а, значит, отдаляют и действенные шаги по его урегулированию. И в таких условиях Порошенко, который уже, как и козленок из известного мультфильма, умеет считать до десяти (а то и больше), несмотря на ассоциации, выглядит совсем не комично, поскольку является реальным злодеем.