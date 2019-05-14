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Порошенко подпишет дискриминационный закон о языке в ближайшие часы - спикер Рады

14 мая 2019, 14:54  •  41 • Политика
Спикер Верховный рады Андрей Парубий подписал дискриминационный закон о госязыке. В ближайшие часы его передадут на подпись действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал скандальный закон о госязыке. Это произошло на заседании парламента во вторник.
Речь идет о документе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому использование украинского языка будет навязано почти во всех сферах деятельности. Проблемы могут возникнуть у национальных меньшинств.
Перед этим большинство парламентариев отказалось поддерживать несколько инициатив, направленных на отмену дискриминационного закона.
"Сегодня исторический день… В ближайшие часы или дни его подпишет президент Украины, он будет опубликован и станет законом", - заявил Парубий.
Как ранее заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, закон о государственном языке на Украине противоречит международным нормам и только усугубит раскол в украинском обществе.

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