|
Порошенко подписал закон об усилении соцзащиты участников «майдана»
20 июля 2018, 17:54 • 92 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об усилении социальной защиты участников «майдана». Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.
РИА Новости
«Закон направлен на усиление социальной защищённости участников антитеррористической операции, участников «революции достоинства» и членов семей погибших из числа таких лиц», — говорится в сообщении.
В пресс-службе заявили, что в том числе будут внесены изменения касательно назначения льгот и других социальных гарантий для пострадавших участников «майдана».
В ноябре 2017 года Порошенко подписал закон, приравнивающий пострадавших на «майдане» к участникам боевых действий.
Подпишитесь на нас
92
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
18 июля 2018, 07:40
|
14 июля 2018, 14:28
|
14 июля 2018, 12:24
|
18 июля 2018, 10:24
|
14 июля 2018, 22:09
|
17 июля 2018, 12:09
|
17 июля 2018, 03:54