Порошенко подписал закон об изменении юрисдикции религиозных общин

Украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчинённости религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица».

Об этом сообщается на сайте пресс-службы президента Украины.

Отмечается, что закон предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчинённость действующим на Украине и за её пределами религиозным центрам.

Ранее Верховная Рада приняла этот закон.