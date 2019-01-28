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Порошенко подписал закон об изменении юрисдикции религиозных общин

28 января 2019, 19:39  •  71 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчинённости религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица».
 
Reuters
 

Об этом сообщается на сайте пресс-службы президента Украины.

Отмечается, что закон предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчинённость действующим на Украине и за её пределами религиозным центрам.

Ранее Верховная Рада приняла этот закон.

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