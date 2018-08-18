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Порошенко подписал закон о запрете взыскания Россией средств с «Укроборонпрома»

18 августа 2018, 14:09  •  81 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, предотвращающий взыскание Россией средств с «Укроборонпрома».
 
© M. Popow globallookpress.com
 

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу президента, этот документ сможет защитить хозяйственную деятельность предприятий оборонно-промышленного комплекса, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, от негативного воздействия «юридических лиц, зарегистрированных на территории государства-агрессора или государства-оккупанта».

Согласно новому закону, юрлица не имеют права требовать принудительного исполнения решений о взыскании задолженности по обязательствам предприятий ОПК, а также заводить новые исполнительные производства, уже открытые будут прекращены.

Накануне Порошенко заявил, что украинские крылатые ракеты проходят успешные испытания и могут обеспечивать надёжную оборону Черноморского и Азовского побережья.

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