Порошенко подписал закон о запрете взыскания Россией средств с «Укроборонпрома»

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, предотвращающий взыскание Россией средств с «Укроборонпрома».

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу президента, этот документ сможет защитить хозяйственную деятельность предприятий оборонно-промышленного комплекса, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, от негативного воздействия «юридических лиц, зарегистрированных на территории государства-агрессора или государства-оккупанта».

Согласно новому закону, юрлица не имеют права требовать принудительного исполнения решений о взыскании задолженности по обязательствам предприятий ОПК, а также заводить новые исполнительные производства, уже открытые будут прекращены.

Накануне Порошенко заявил, что украинские крылатые ракеты проходят успешные испытания и могут обеспечивать надёжную оборону Черноморского и Азовского побережья.