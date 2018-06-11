Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде

Украинский лидер Пётр Порошенко во время встречи со студентами подписал закон «О Высшем антикоррупционном суде».

«В вашем присутствии я подписываю закон Украины… о Высшем антикоррупционном суде», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

Ранее председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде в ходе пресс-конференции в Киеве.

Создание антикоррупционного суда является одним из главных требований к Украине со стороны МВФ.

В частности, как заявляли в МВФ, принятие на Украине закона об антикоррупционном суде является условием для получения Киевом нового транша.