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Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде
11 июня 2018, 17:39 • 44 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко во время встречи со студентами подписал закон «О Высшем антикоррупционном суде».
© Sergii Kharchenko globallookpress.com
«В вашем присутствии я подписываю закон Украины… о Высшем антикоррупционном суде», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.
Ранее председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде в ходе пресс-конференции в Киеве.
Создание антикоррупционного суда является одним из главных требований к Украине со стороны МВФ.
В частности, как заявляли в МВФ, принятие на Украине закона об антикоррупционном суде является условием для получения Киевом нового транша.
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