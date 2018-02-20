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Порошенко подписал «закон о войне» на Донбассе

20 февраля 2018, 21:24  •  253 • В России

Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко подписал закон о так называемой реинтеграции Донбасса, или, как его еще называют, «закон о войне», принятый Верховной Радой 18 января. Что символично, он сделал это на заседании военного кабинета, что лишний раз подчеркивает смыл нового законодательного акта.

- Этот закон существенно усиливает правовую базу использования ВСУ и других силовых подразделений для обороны нашего государства, - заявил Порошенко сразу после подписания документа. - Вместе с тем он устанавливает правила защиты прав и свобод гражданского населения.

Что ни слово, то ложь. По Конституции Украины использовать Вооруженные Силы Украины (ВСУ) против собственного населения запрещено Конституцией страны. И до сих пор это использование была абсолютно противозаконным. Сейчас это разрешено данным законом, причем, по единоличной воле главы государства, которому не требуется для этого ничьих разрешений, но новый закон сам по себе противоречит Конституции. Закон позволяет вводить фактически военное положение, как минимум, на определенных территориях и в регионах, не объявляя его официально. Россия в законе прямо называется агрессором, а неподконтрольные Киеву территории Донбасса объявлены «оккупированными». И, без сомнения, это определение вызовет новую волну ура-патриотической истерики в Киеве.

Кстати, от осведомленных источников в ДНР и ЛНР в последние дни поступает все больше сообщений о концентрации военной тяжелой техники у линии разграничения и активизации украинских диверсантов. Процесс принял настолько масштабный характер, что его не могут уже больше не замечать даже перманентно «слепые» наблюдатели из миссии ОБСЕ. Которые, как заявлялось ранее, могут вскоре покинуть зону конфликта.

О том, какое значение придают на Украине закону, говорит тот факт, что заседание транслировалось в прямом эфире телеканала «112 Украина». Похоже, что Порошенко испросил разрешения на этот шаг в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Но вопрос, что потребовали от него взамен? Или же он окончательно отвязался от своих хозяев и готов ввергнуть Украину в еще более кровавую авантюру, нежели которая была до сих пор. В любом случае, лучше от этого ни по одну сторону от линии разграничения не станет.

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