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Порошенко подписал закон о противодействии «маски-шоу»

31 октября 2018, 19:27  •  143 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписал закон под условным названием «Маски-шоу, стоп — 2», предполагающий упрощённый механизм привлечения к ответственности сотрудников правоохранительных органов.
 
© president.gov.ua
 

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Закон под условным названием «Маски-шоу, стоп — 2» облегчает механизм привлечения к ответственности следователя, прокурора, милиционера, которые приняли незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом», — сказал Порошенко.

Он объяснил, что за неправомерное преследование бизнеса правоохранители будут нести персональную ответственность, в том числе материальную.

Ранее Порошенко подписал закон о воинском приветствии «Слава Украине!».

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