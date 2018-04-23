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Порошенко подписал закон о предоставлении права местным властям ограничивать продажу алкоголя
23 апреля 2018, 20:24 • 7 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, согласно которому органам местного самоуправления предоставляются полномочия устанавливать ограничения продажи алкоголя.
Reuters
Об этом сообщает «Украинская правда».
«Сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административной территории могут устанавливать запрет продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования в определённое, согласно их решению, время суток», — говорится в тексте закона.
В августе кабмин Украины повысил минимальные розничные цены на водку и ликёро-водочные изделия на 14—19,41%.
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