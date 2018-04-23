Порошенко подписал закон о предоставлении права местным властям ограничивать продажу алкоголя

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, согласно которому органам местного самоуправления предоставляются полномочия устанавливать ограничения продажи алкоголя.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«Сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административной территории могут устанавливать запрет продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования в определённое, согласно их решению, время суток», — говорится в тексте закона.

В августе кабмин Украины повысил минимальные розничные цены на водку и ликёро-водочные изделия на 14—19,41%.