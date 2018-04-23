Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Германии меняется вектор политической дискуссии
Компромат на Порошенко и закон о гражданстве на Украине. Воскресный вечер с Соло...
Демократическая партия США подала иск против России. Воскресный вечер с Соловьев...
УПЦ МП: Константинополь должен учесть мнение большинства православных украинцев
Главная / Украина

Порошенко подписал закон о предоставлении права местным властям ограничивать продажу алкоголя

23 апреля 2018, 20:24  •  7 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, согласно которому органам местного самоуправления предоставляются полномочия устанавливать ограничения продажи алкоголя.
 
Reuters
 

Об этом сообщает «Украинская правда».

«Сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административной территории могут устанавливать запрет продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования в определённое, согласно их решению, время суток», — говорится в тексте закона.

В августе кабмин Украины повысил минимальные розничные цены на водку и ликёро-водочные изделия на 14—19,41%.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

7
Источник
Похожие новости
23 апреля 2018, 17:09
Эксперт оценил заявление Климкина о мерах по сокращению числа украинских трудовых мигрантов в России
23 апреля 2018, 10:39
Эксперт оценил шансы УПЦ на получение автокефалии
23 апреля 2018, 15:24
Православные церкви на Украине. Досье

23 апреля 2018, 17:09
Вера в выборы: зачем Порошенко инициирует создание автокефалии Украинской православной церкви
23 апреля 2018, 12:09
В минобороны Украины допускают силовой вариант решения конфликта в Донбассе
23 апреля 2018, 13:54
На Украине осквернили памятник жертвам нацизма
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
19 апреля 2018, 22:24
Русский ответ на американскую бомбардировку
17 апреля 2018, 08:39
В преддверии новых ударов Запада
23 апреля 2018, 10:54
Отсталая страна Россия. Пентагону она на один зубок!
17 апреля 2018, 08:39
Украинские новости? Спасибо, ешьте сами!
17 апреля 2018, 13:54
Пробили дно
21 апреля 2018, 23:09
На чём делают бизнес супруги Тереза и Филип Мэй
17 апреля 2018, 01:54
«Сигнал плохим парням»: Лавров рассказал о последствиях ударов США и союзников по Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.