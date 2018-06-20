Порошенко подписал закон о повышении мотивации граждан к службе в ВС Украины

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, предусматривающий ряд мер, которые призваны повысить мотивацию граждан к службе в рядах Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Согласно новому закону, повышается возраст приёма граждан в военные высшие учебные заведения с 23 до 30 лет. Предполагается, что это позволит большему числу ветеранов боевых действий поступать в военные вузы и получать звания сержантов и офицеров.

Закон также повышает возраст военнообязанных женщин до 60 лет. Эта мера должна обеспечить гендерное равенство и повысить мобилизационный ресурс страны.

Также изменения коснулись правил заключения контрактов на прохождение военной службы.

Кроме того, по новым правилам военнослужащим, признанным негодными к военной службе по состоянию здоровья, будет позволено продолжать службу в войсках.

«Боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службе таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на воинских должностях, не требующих физических нагрузок», — говорится в заявлении.

Ранее президент Пётр Порошенко и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора обсудили развёртывание миротворческой миссии ООН в Донбассе.