Порошенко подписал закон о помощи Финляндии в реформировании школ на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения по реализации проекта «Финская поддержка реформы украинской школы». Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Отмечается, что законопроект был утверждён Верховной радой 3 июля.

Соответствующее соглашение между правительствами Украины и Финляндии было подписано 5 марта в Киеве.

«Документ является правовой основой для эффективной реализации проекта... и привлечения средств технической помощи правительства Финляндии на поддержку реформирования общего среднего образования на Украине», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Госдеп профинансирует обучение будущих украинских чиновников.