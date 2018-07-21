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Порошенко подписал закон о помощи Финляндии в реформировании школ на Украине

21 июля 2018, 16:39  •  69 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения по реализации проекта «Финская поддержка реформы украинской школы». Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
 
©Pool Pablo Garrigos Cucarella globallookpress.com
 

Отмечается, что законопроект был утверждён Верховной радой 3 июля.

Соответствующее соглашение между правительствами Украины и Финляндии было подписано 5 марта в Киеве.

«Документ является правовой основой для эффективной реализации проекта... и привлечения средств технической помощи правительства Финляндии на поддержку реформирования общего среднего образования на Украине», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Госдеп профинансирует обучение будущих украинских чиновников.

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