Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ

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Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в своём Twitter сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

Reuters

«Президент подписал закон», — написал он. Президент підписав Закон щодо назви релігійної організації, що керується з держави-агресора.https://t.co/vyTGWDQYBjhttps://t.co/vyTGWDQYBj — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 22 декабря 2018 г. Ранее сообщалось, что украинский парламент принял законопроект, согласно которому УПЦ должна будет указать в своём названии принадлежность к «государству-агрессору». Также стало известно, что депутаты Верховной рады устроили драку в сессионном зале после принятия указанного законопроекта.