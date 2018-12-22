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Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ

22 декабря 2018, 16:24  •  119 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в своём Twitter сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.
 
Reuters
 

«Президент подписал закон», — написал он.

Президент підписав Закон щодо назви релігійної організації, що керується з держави-агресора.https://t.co/vyTGWDQYBjhttps://t.co/vyTGWDQYBj

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 22 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось, что украинский парламент принял законопроект, согласно которому УПЦ должна будет указать в своём названии принадлежность к «государству-агрессору».

Также стало известно, что депутаты Верховной рады устроили драку в сессионном зале после принятия указанного законопроекта.

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