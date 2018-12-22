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Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ
22 декабря 2018, 16:24 • 119 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в своём Twitter сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.
Reuters
«Президент подписал закон», — написал он.
Ранее сообщалось, что украинский парламент принял законопроект, согласно которому УПЦ должна будет указать в своём названии принадлежность к «государству-агрессору».
Также стало известно, что депутаты Верховной рады устроили драку в сессионном зале после принятия указанного законопроекта.
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