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Порошенко подписал закон о курсе Украины в ЕС и НАТО
19 февраля 2019, 14:54 • 82 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о внесении в Конституцию изменений, закрепляющих курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО.
©president.gov.ua
Как передаёт телеканал «112 Украина», подписание состоялось во время внеочередного заседания Верховной рады.
7 февраля украинский парламент проголосовал за внесение в Конституцию соответствующих изменений. В поддержку документа выступили 334 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов.
Также сообщалось, что Рада утвердила обращение к НАТО с призывом поддержать намерение Киева получить членство в альянсе.
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