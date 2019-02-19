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Порошенко подписал закон о курсе Украины в ЕС и НАТО

19 февраля 2019, 14:54  •  82 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о внесении в Конституцию изменений, закрепляющих курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО.
 
©president.gov.ua
 

Как передаёт телеканал «112 Украина», подписание состоялось во время внеочередного заседания Верховной рады.

7 февраля украинский парламент проголосовал за внесение в Конституцию соответствующих изменений. В поддержку документа выступили 334 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов.

Также сообщалось, что Рада утвердила обращение к НАТО с призывом поддержать намерение Киева получить членство в альянсе.

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