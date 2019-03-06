Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Кто против?": Украина отмечает день памяти Романа Шухевича. От 05.03....
Ни одного попадания: Особенности российских Су-30 позволили ВВС Индии спастись о...
"Для ОДИЧАВШЕЙ Украины yбийcтвa - норма!" Михеев уличил "лaющyю c...
Даже если отдать Крым, они начнут претендовать на Воронеж: Эксперт о неизбежност...
Главная / Украина

Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных для учений

06 марта 2019, 18:54  •  78 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на Украину для учений.
 
Reuters
 

Как сообщается на сайте Верховной рады, законопроект был возвращён с подписью президента.

20 февраля Порошенко внёс в Раду соответствующий проект. Документ был отмечен как неотложный.

Позднее председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал этот закон.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
06 марта 2019, 09:09
На Украине рассказали о плане в случае провала переговоров по газу
05 марта 2019, 23:24
В Пентагоне рассматривают вопрос об увеличении поставок оружия Украине
06 марта 2019, 18:54
Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных для учений
Загрузка...
06 марта 2019, 18:54
Министр финансов Украины обсудила с МВФ реализацию кредитной программы
05 марта 2019, 20:09
В Госдуме оценили намерение «Нафтогаза» пожаловаться на «Газпром» в ЕК
06 марта 2019, 12:24
Журналист Скачко связал проведённые у него обыски с делом Вышинского
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2019, 02:39
Секретарь СНБО Украины после взрыва "любимого" Audi заговорил о проделках врагов
28 февраля 2019, 00:39
Хлопнули дверью, перемирие отменили: Киев разработал новый сценарий "Порошенко - президент"
06 марта 2019, 06:09
Перед смертью нобелевский лауреат Алфёров оставил секретное письмо Путину - СМИ
02 марта 2019, 19:09
Украинка получила от Порошенко по лицу за вопрос про Шария
04 марта 2019, 05:24
Тимошенко сообщила, что Украина не может без нормальных отношений с Россией "идти европейским путем"
04 марта 2019, 15:09
Армия Асада несет тяжелые потери из-за ошибки Кремля?
27 февраля 2019, 21:24
Легендарный для Порошенко "Дональд Кук" оказался "бомжующим" по Черному морю "корытом" - фотофакт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.