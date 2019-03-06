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Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных для учений
06 марта 2019, 18:54 • 78 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на Украину для учений.
Reuters
Как сообщается на сайте Верховной рады, законопроект был возвращён с подписью президента.
20 февраля Порошенко внёс в Раду соответствующий проект. Документ был отмечен как неотложный.
Позднее председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал этот закон.
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