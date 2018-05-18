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Порошенко подписал указ о новых санкциях
18 мая 2018, 11:54 • 26 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении в действие новых санкций.
globallookpress.com © Mikhail Palinchak
Документ опубликован на сайте украинского лидера.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе.
Контроль за выполнением решения Порошенко поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Список подпавших под санкции пока не опубликован.
2 мая СНБО Украины расширил санкции в отношении России.
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