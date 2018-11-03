Порошенко подписал с Варфоломеем соглашение о сотрудничестве

Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко прилетел в Турцию с двухдневным визитом. Планировалось, что он должен принять участие в работе Совета стратегического сотрудничества высокого уровня в Анкаре вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. И обсудить там «политическое, экономическое и оборонное сотрудничество, соглашение о свободной торговле, безопасность и борьбу с терроризмом». На четвертое число у Порошенко была запланирована встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Но что-то пошло не по расписанию, и к Варфоломею Порошенко отправился уже в субботу. Правда, сначала получил диплом почетного доктора Стамбульского университета. А потом отправился в квартал Стамбула Фанар, где находится резиденция Константинопольского патриарха Варфоломея. И уже там получил полное удовлетворение, заключив Соглашение о сотрудничестве между государством Украина и иностранной общественной религиозной организацией Константинопольский патриархат. О чем немедленно сообщил в своем микроблоге. Причем, дважды. То ли от избытка чувств, то ли от несогласованности действий тех, кто ведет ему твиттер-аккаунт.

- От имени украинского народа большое спасибо Его Всесвятости и Синоду за очень важное и мудрое решение. Соглашение, которое мы подписали сегодня, завершает процесс, чтобы предоставление Томоса состоялось по всем канонам православной церкви, написал он один раз и сопроводил запись фото, на котором он подарил Варфоломею букет цветов. Кстати, Меркель получила от него букетик пожиже.

- Сегодня исторический день. Мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом... Завершается процесс, созданы все условия для подготовки к Вселенскому собору, чтобы томос был предоставлен в соответствие с канонами автокефальной церкви, - и продублировал. Причем, слово «томос» было написано по-разному, что говорит о более вероятной второй версии – о несогласованности СММ-щиков Порошенко.

Воистину, Конституцию Украины действительно пора менять. Нет, Порошенко уже объявлял, что хочет поменять, но его намерения ограничивались воде как утверждением в Конституции нетрадиционной ориентации Украины – в ЕС и НАТО. А надо еще и добавить, что Украина не является светским государством, где государственная власть законодательно отделена от религии. Поскольку государственная власть заключает договор именно что с религиозной организацией, да еще и иностранной.

Вот, к примеру, кто-нибудь слышал, что о договоре РФ с РПЦ и РПЦЗ или Духовным управлением мусульман? Или с Папским престолом? С Ватиканом есть договора, но как с государством, субъектом международного права. Есть и в РФ соглашения РПЦ, например, с Министерством, Минздравом о совместной просветительской работе или благотворительности. Или с МЧС о пожарной охране и технике безопасности. Да даже с Пенсионным фондом, поскольку за священников платятся и подоходный налог, и страховые взносы в ПФР. Есть договора субъектов власти с конкретными храмами или епархиями. Есть соглашения между конфессиями. Между РПЦ и РПЦЗ – акты о каноническом общении и т.д. Но вот между государством и религиозной структурой в целом что-то с прецедентами туго. Поскольку церковь от государства отделена.

В Москве на подписанный документ уже отреагировали.

- Соглашение между государством Украина и Константинопольским патриархатом не означает создания украинской церкви, - опубликовал комментарий глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Украинской церкви, как заявляют в Константинополе, и быть не может. А должна, по их, турецкоместной мысли, появиться «православная церковь на Украине». И далеко не факт, что с восстановленным в константинопольском служении раскольником Филаретом. Что в корне последнего, в миру - гражданина Денисенко, не устраивает. А назначение Филарета главой новосоздаваемой конфессии не устраивает, похоже, ни Варфоломея, ни местного конкурента Денисенко за высокое звание, руководителя УАПЦ Макария (в миру – Малетича). Так что еще большой вопрос – состоится ли тот самый большой объединительный собор на Украине, который и должен провозгласить Единую автокефальную поместную православную церковь, которой Константинопольский патриарх выписывает томос в Стамбуле.

Во всяком случае, блицкриг с томосом Порошенко явно не удался. И пока что в список своих побед он может записать только обещания. Ах да, и еще диплом почетного доктора Стамбульского же университета. Где теперь появилась кафедра украинского языка. Где Петр Алексеевич, если что, сможет трудоустроиться после своего президентства. Конечно, в том случае, если сам выучит мову. А то пока у него с мовой не очень: то на суржик соскочит, а то и вовсе начинает изъясняться на языке «страны-агрессора».

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