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Порошенко подготовил поправки в Конституцию Украины о вступлении в ЕС и НАТО

28 июня 2018, 14:24  •  36 • Украина

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что поправки в Конституцию страны о вступлении в НАТО и Европейский союз готовы, и он намерен передать их на утверждение в парламент.

"Я передам в Верховную раду обещанную правку в преамбулу Конституции, которая закрепляет наши две стратегические цели, тесно связанные одна с другой - вступление Украины в Европейский союз и НАТО", - сказал он в четверг в Киеве на торжествах по случаю Дня Конституции.

При этом Порошенко выразил уверенность, что Верховная рада поддержит его предложения. "Возможность собрать 300 голосов за такое важное решение в нынешнем составе Рады есть", - подчеркнул он, добавив, что "евроатлантическая и европейская интеграция отвечают украинским национальным интересам", несмотря на то, что "безответственные политиканы хотят изменить европейский курс Украины".

На прошлой неделе Порошенко заявлял, что рассчитывает на вступление Украины в Евросоюз и НАТО к 2030 году.

В декабре 2014 года украинский парламент отказался от внеблокового статуса государства. Тогда Порошенко отмечал, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость вооруженных сил с силами стран НАТО. Он также особо подчеркивал, что членство в НАТО является стратегической целью страны. В 2015 году глава государства сказал, что вынесет вопрос о вступлении страны в НАТО на всеукраинский референдум, но лишь тогда, когда Украина будет к этому готова.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что, несмотря на решение Верховной рады об отказе от внеблокового статуса, страна еще очень нескоро сможет стать членом организации. Эксперты также полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.

Саммит ЕС в декабре 2016 года принял юридически обязывающую декларацию по отношениям с Украиной, в которой подчеркивается, что Соглашение об ассоциации не дает стране права на вступление в ЕС, не подразумевает гарантий безопасности и прямой военной помощи, не дает права гражданам Украины на жительство или работу в ЕС, а также не предполагает дополнительной финансовой помощи Киеву.

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