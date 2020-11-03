Порошенко подготовил нового президента для Украины - эксперт

Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

"Шоколадный король" задумал госпереворот, Зеленского призвали спасти страну от "банды" экс-лидера нации

Лидер партии "Европейская солидарность", депутат Верховной рады Петр Порошенко готовит новый госпереворот в Незалежной. В этом пятого украинского президента обвинил его бывший соратник Давид Жвания. Свои доводы он привел на ютуб-канале.

Послание политик адресовал действующему главе государства Владимиру Зеленскому.

По его информации, подготовка к насильственному свержению власти началась в начале лета нынешнего года. И если ранее заявления на сей счет были лишь пустыми словами, то после прошедших 25 октября региональных выборах "все стало намного серьезнее".

"Я знаю, что заговорщики приняли решение действовать и у них есть четкий план. Во главе заговора стоит лично Порошенко", – сообщил пан Жвания.

Он отметил, что информацию о госперевороте он получил из источников, близких к окружению Петра Алексеевича, с которыми продолжает поддерживать отношения. В заговор пытаются вовлечь мэра Киева Виталия Кличко. Именно бывший боксер "должен стать президентом после переворота" в том случае, если это не получится у "шоколадного короля".

Экс-президент мог бы возглавить кабмин с расширенными полномочиями, для чего, согласно прожектам заговорщиков, планировалось изменить Конституцию страны.

Политик подчеркнул, что сам Петр Алексеевич ранее не верил в осуществление такого сценария, но после местных выборов поняло, что возможно все, поскольку голосование показало, насколько слаба стала власть Зеленского – украинцы отказали бывшему комику в поддержке.

"Также он получил контроль в нескольких облсоветах на западе Украины, которые в нужный момент, по его команде, откажутся выполнять распоряжения центральной власти", – указал пан Жвания.

Помимо этого, лидер "ЕС" уверовал в грядущую победу Джо Байдена на президентских выборах в США и убедил своих соратников в этом, а также в том, что американский демократ поддержит все его "авантюры" в Незалежной. Тогда будет запущен процесс информационной и уличной атаки на действующую власть с тем, чтобы вынудить Зеленского подать в отставку. Будут назначены новые президентские и парламентские выборы под лозунгом спасения Отечества "от реванша Медведчука и Путина".

Пан Жвания знает фамилии предателей из окружения самого Зеленского, кто в любую минуту готов перебежать в стан противника, однако пока повременит с обнародованием этих граждан, давая шанс "им одуматься".

Политик призвал президента "посадить Порошенко и его банду", пока тот не угробил страну.

Накануне стало известно, что Госбюро расследований Украины обратилось за помощью к властям Британских Виргинских островов, Панамы и Кипра в поиске возможных фактов отмывания денег пятым президентом Незалежной.

