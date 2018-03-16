Порошенко поддержал слова министра обороны Британии в отношении России

Украинский лидер Пётр Порошенко выразил солидарность с Великобританией по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом президент заявил на пресс-конференции в Краматорске, трансляцию которой вёл телеканал «112 Украина».

«От имени Украины я, как президент Украины, хочу чётко заявить о нашей полной и безоговорочной солидарности с народом Соединённого Королевства. Как президент, я целиком и полностью разделяю позицию, которая выражена во вчерашнем совместном заявлении руководителей США, Великобритании, Франции и Германии, и наше послание России такое же, как тот месседж, который в четверг озвучил британский министр обороны Гэвин Уильямсон: «Замолчите и убирайтесь вон!» — сказал Порошенко.

Ранее министр обороны Британии Гэвин Уильямсон посоветовал России «заткнуться».

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал данное высказывание британского министра.