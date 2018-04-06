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Порошенко поддержал решение США ввести новые санкции против России
06 апреля 2018, 18:54 • 42 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что приветствует «беспрецедентное расширение санкций» США в отношении России.
Reuters
«Свободный мир и в дальнейшем будет укреплять свою коалицию против Москвы при чётком лидерстве Вашингтона и на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей», — написал он в своём Facebook.
Он также выразил надежду на то, что в Евросоюзе введут аналогичные антироссийские санкции.
«Ожидаю от Совета национальной безопасности и обороны Украины уже в ближайшее время комплексного предложения по синхронизации украинского и американского санкционных режимов», — добавил Порошенко.
Ранее Министерство финансов США расширило санкции в отношении российской стороны.
В санкционный список внесены, в частности, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов и секретарь СБ России Николай Патрушев.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал решение США о новых санкциях.
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