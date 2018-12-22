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Порошенко поддержал предложение о принудительном переименовании Украинской Православной Церкви
22 декабря 2018, 19:54 • 124 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о принудительном переименовании Украинской Православной Церкви.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании каноничной Украинской Православной Церкви (самоуправляемой, но неотъемлемой части Московского Патриархата). Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.
В документе прописано требование, обязывающее Церковь, руководящий центр которой якобы находится в "стране-агрессоре" (речь идет о России), упоминать это в названии. Благодаря данной инициативе Киев рассчитывает принудительно переименовать Украинскую Православную Церковь в Русскую Православную Церковь.
Закон вступит в силу после появлении официальной публикации в СМИ. Непосредственно руководство Украинской Православной Церкви неоднократно указывало на то, что в Уставе религиозной организации четко прописано, что ее центр управления находится в Киеве.
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