Порошенко поддержал предложение о принудительном переименовании Украинской Православной Церкви

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании каноничной Украинской Православной Церкви (самоуправляемой, но неотъемлемой части Московского Патриархата). Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

В документе прописано требование, обязывающее Церковь, руководящий центр которой якобы находится в "стране-агрессоре" (речь идет о России), упоминать это в названии. Благодаря данной инициативе Киев рассчитывает принудительно переименовать Украинскую Православную Церковь в Русскую Православную Церковь.

Закон вступит в силу после появлении официальной публикации в СМИ. Непосредственно руководство Украинской Православной Церкви неоднократно указывало на то, что в Уставе религиозной организации четко прописано, что ее центр управления находится в Киеве.