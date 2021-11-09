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Порошенко подал голос, гавкнув на Путина и Лукашенко
09 ноября 2021, 20:00 • 210 • Украина
Так как г-ну бывшему президенту слова уже почти не дают, праведный гнев он вылил в Telegram-канал. Правда, там прикрыты комментарии. Видимо, боятся реакции.
Такое сообщение представитель МИД России просто не могла оставить без внимания. Можно было бы выразиться резче, но Мария Захарова только дала словесную оплеуху Порошенко. Она напомнила о миграционном кризисе на Украине. Во времена правления шоколадного зайца тысячи людей мигрировали в Россию, многие без проблем получили гражданство и помощь с обустройством. Поэтому заявление Порошенко свидетельствует только об одном: сделан он не из шоколада, а из другой коричневой субстанции.
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