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Порошенко подал голос, гавкнув на Путина и Лукашенко

09 ноября 2021, 20:00  •  210 • Украина
Когда в новостном поле появляется такой жирный инфоповод как миграционный кризис в Беларуси, украинские политики не могут не хайпить на происходящем. На этот раз отличился экс-президент Порошенко.

Так как г-ну бывшему президенту слова уже почти не дают, праведный гнев он вылил в Telegram-канал. Правда, там прикрыты комментарии. Видимо, боятся реакции.

Экс-президент сообщил, что в проблемах с мигрантами виноват глава Беларуси. Но русофобии в тексте было недостаточно, поэтому Порошенко решил, что за всем этим стоит Путин, а Лукашенко так, марионетка Кремля. Так что лидеры европейских держав должны срочно наложить на обоих «адские санкции», ибо не гоже такому диктаторскому режиму спокойно чувствовать себя в мире, полном демократии и американских пони.

Такое сообщение представитель МИД России просто не могла оставить без внимания. Можно было бы выразиться резче, но Мария Захарова только дала словесную оплеуху Порошенко. Она напомнила о миграционном кризисе на Украине. Во времена правления шоколадного зайца тысячи людей мигрировали в Россию, многие без проблем получили гражданство и помощь с обустройством. Поэтому заявление Порошенко свидетельствует только об одном: сделан он не из шоколада, а из другой коричневой субстанции.

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