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Порошенко поблагодарил Трампа за принятие бюджета США
24 марта 2018, 12:09 • 83 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко выразил благодарность властям США за поддержку проекта бюджета на 2018 финансовый год, согласно которому на военную помощь Украине выделено $200 млн.
globallookpress.com © Sergii Kharchenko
«Благодарен президенту Дональду Трампу и конгрессу США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины на 2018 год», — написал он в Facebook.
23 марта Трамп подписал законопроект федерального бюджета объёмом $1,3 трлн, рассчитанного до 30 сентября — до конца текущего финансового года.
Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT прокомментировал решение конгресса США утвердить выделение $200 млн на военную помощь Украине.
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