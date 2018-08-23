Порошенко поблагодарил русскоязычных граждан Украины за понимание действий властей

Украинский лидер Пётр Порошенко выразил благодарность русскоязычным гражданам Украины за понимание усилий власти в развитии украинского языка.

«Хотел бы искренне поблагодарить русскоязычных граждан Украины за понимание и восприятие наших усилий по развитию государственного языка», — заявил президент, выступая в Днепре.

По его словам, частота использования украинского языка в сравнении с 2014 годом увеличилась.

«Он наполняет собой радио, телевидение, кинематограф, книжные магазины», — добавил он.

Выступление президента транслировал телеканал «112 Украина».

Ранее Порошенко принёс извинения украинцам за данное в 2014 году обещание закончить военную операцию в Донбассе в считаные часы.

В конце июня в Верховной раде предложили сделать на украинском языке всю рекламу в стране.