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Порошенко поблагодарил русскоязычных граждан Украины за понимание действий властей

23 августа 2018, 11:09  •  98 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко выразил благодарность русскоязычным гражданам Украины за понимание усилий власти в развитии украинского языка.
 
© Christian Thiel globallookpress.com
 

«Хотел бы искренне поблагодарить русскоязычных граждан Украины за понимание и восприятие наших усилий по развитию государственного языка», — заявил президент, выступая в Днепре.

По его словам, частота использования украинского языка в сравнении с 2014 годом увеличилась.

«Он наполняет собой радио, телевидение, кинематограф, книжные магазины», — добавил он.

Выступление президента транслировал телеканал «112 Украина». 

Ранее Порошенко принёс извинения украинцам за данное в 2014 году обещание закончить военную операцию в Донбассе в считаные часы.

В конце июня в Верховной раде предложили сделать на украинском языке всю рекламу в стране. 

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