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Порошенко поблагодарил ЕС за решение ввести «азовский пакет» санкций

18 февраля 2019, 22:39  •  71 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что благодарен Евросоюзу за решение ввести «азовский пакет» санкций.
 
Reuters © Valentyn Ogirenko
 

В своём Facebook он написал, что рад приветствовать в Киеве «друга Украины» главу Евросовета Дональда Туска.

«Очень благодарен Совету ЕС за решение о введении «азовского пакета» санкций, о чём мы договаривались с Дональдом Туском в декабре прошлого года», — отметил президент.

Он также поблагодарил Туска «за огромные усилия, приложенные к тому, чтобы Украина вернулась в семью европейских народов и подписала Соглашение об ассоциации с ЕС».

Ранее Порошенко призвал ЕС поддержать введение нового пакета «азовских санкций» против России.

18 февраля в ЕС заявили, что достигли политического консенсуса относительно новых индивидуальных санкций в отношении России. 

В МИД Австрии также сообщали о принятом ЕС решении о новых антироссийских санкциях в связи с инцидентом в Керченском проливе. 

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