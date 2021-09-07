Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачи...
Мигранты уже делят Россию. Ждём окончательного "захвата" власти?
Главная / Политика

Порошенко перепутал Путина с Макроном

07 сентября 2021, 17:35  •  26 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Нардеп упрекнул Зеленского в постоянных жалобах к лидерам западных стран
В Незалежной так часто местный истеблишмент и СМИ обсуждают Россию и ее лидера, что нет-нет да и звучат из их уст оговорки не к месту. Вот и бывший президент страны, а ныне глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко дал маху. Депутат Верховной рады умудрился перепутать президента РФ Владимира Путина и его французского коллегу Эммануэля Макрона в ходе выступления на заседании парламента. Об этом сегодня сообщает "Страна.ua".
В своей речи "шоколадный король" всея Незалежной упомянул появившуюся вчера новость о последней уложенной трубе газопровода "Северный поток – 2". Он подчеркнул, что этот проект ослабляет проукраинскую коалицию, созданную в 2014 году, а действующий лидер нации Владимир Зеленский только и делает, что жалуется и попрекает западных союзников.
"И потом своими претензиями то к Меркель, то к Путину, ой извините...то к Меркель, то к Макрону, то к Байдену…", – поправил себя пан Порошенко.
Напомним, накануне было объявлено об окончании строительства газовой магистрали, проложенной из России через Балтийское море в Германию. Впереди стыковка немецкой и датской секций "СП-2", а также пусконаладочные работы.
Предполагается, что так ненавистный на Украине, в Польше и США газопровод должен принять первый газ уже к концу 2021 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





26
Источник
Похожие новости
07 сентября 2021, 06:35
США подали России долларовый сигнал
07 сентября 2021, 04:46
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать"
07 сентября 2021, 01:05
Украинскому советнику посоветовали пожить с "образованными" талибами*
07 сентября 2021, 10:15
США оплатили Украине половину истребителя. Россия должна ужаснуться
07 сентября 2021, 02:55
Кедми указал, как России предупредить провокации у себя "под боком"
07 сентября 2021, 10:15
О чём умолчали американцы после визита Зеленского: Кулеба выдал кулуарные разговоры
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 сентября 2021, 11:20
С требованиями Госдепа освободить крымских диверсантов вышло неловко: "А нельзя ли уточнить?"
04 сентября 2021, 17:10
"Где котёл будет, панове?" Журналист назвал последний роковой шаг Киева с Донбассом
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
04 сентября 2021, 11:40
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?"
03 сентября 2021, 01:45
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
06 сентября 2021, 05:50
Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiahao
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.