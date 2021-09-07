|
Порошенко перепутал Путина с Макроном
07 сентября 2021, 17:35 • 26 • Политика
Нардеп упрекнул Зеленского в постоянных жалобах к лидерам западных стран
В Незалежной так часто местный истеблишмент и СМИ обсуждают Россию и ее лидера, что нет-нет да и звучат из их уст оговорки не к месту. Вот и бывший президент страны, а ныне глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко дал маху. Депутат Верховной рады умудрился перепутать президента РФ Владимира Путина и его французского коллегу Эммануэля Макрона в ходе выступления на заседании парламента. Об этом сегодня сообщает "Страна.ua".
В своей речи "шоколадный король" всея Незалежной упомянул появившуюся вчера новость о последней уложенной трубе газопровода "Северный поток – 2". Он подчеркнул, что этот проект ослабляет проукраинскую коалицию, созданную в 2014 году, а действующий лидер нации Владимир Зеленский только и делает, что жалуется и попрекает западных союзников.
"И потом своими претензиями то к Меркель, то к Путину, ой извините...то к Меркель, то к Макрону, то к Байдену…", – поправил себя пан Порошенко.
Напомним, накануне было объявлено об окончании строительства газовой магистрали, проложенной из России через Балтийское море в Германию. Впереди стыковка немецкой и датской секций "СП-2", а также пусконаладочные работы.
Предполагается, что так ненавистный на Украине, в Польше и США газопровод должен принять первый газ уже к концу 2021 года.
Подпишитесь на нас
26
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 сентября 2021, 11:20
|
04 сентября 2021, 17:10
|
04 сентября 2021, 06:10
|
04 сентября 2021, 11:40
|
01 сентября 2021, 00:15
|
03 сентября 2021, 01:45
|
06 сентября 2021, 05:50