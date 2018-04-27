Президент Украины Пётр Порошенко перенёс дату празднования Дня пограничника на 30 апреля.

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом украинский лидер сказал, выступая на торжествах, посвящённых 100-летию пограничной службы Украины.

«Как президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружённых сил, я принял решение об изменении даты чествования профессионального праздника пограничников. Подписал указ об установлении Дня пограничника 30 апреля», — заявил Порошенко.

День пограничника ежегодно отмечался на Украине 28 мая.

В 2017 года Порошенко перенёс День десантника со 2 августа на 21 ноября.