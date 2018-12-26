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Порошенко передаст резиденцию Януковича Константинопольскому патриархату вместе с монастырями

26 декабря 2018, 19:39  •  137 • В России

Новая раскольничья «Православная церковь Украины» оказалась изрядно потеснена в своих притязаниях на имущество канонической УПЦ на Украине. Стала известна часть соглашения, которое подписали 3 ноября в Стамбуле занимающий пост президента Украины Петр Порошенко и глава местного патриархата Варфоломей, внезапно получивший в свое распоряжение потенциально многомиллионную (по числу прихожан) конфессию на Украине.

Как пишут украинские СМИ, Порошенко взял на себя обязательства по этому договору передать патриархату из Стамбула, носящему название Константинопольского, 11 храмов и монастырей, 8 из которых находятся в ведении канонической УПЦ, а остальные принадлежат раскольничьим УАПЦ и УПЦ, ушедшим в прошлое вместе с так называемым Киевским патриархатом.

В частности, Стамбульской церкви передадут «Свято-Вознесенский Фроловский женский монастырь в Киеве, Межигорский Спасо-Преображенский монастырь в Киевской области, Свято-Троицкий Корецкий женский монастырь в Ровенской области, Спасо-Преображенский мужской монастырь в Черниговской области, Молченский Рождество-Богородицкий женский и Богородице-Рождественский мужской монастыри в Сумской области, Крестовоздвиженский женский монастырь в Полтаве, Свято-Ильинский и Свято-Пантелеимонов мужские монастыри в Одессе, Богоявленский монастырь в Киево-Могилянской академии, Успенская церковь во Львове, Манявский скит в Ивано-Франковской области». И это, не говоря об уже переданной в ноябре в те же руки Андреевской церкви в Киеве.

Примечательны в этом договоре два нюанса. Первый – государственная власть Украины в очередной раз прокололась с «невмешательством» в церковные дела, строя планы по отъему и передаче религиозных объектов действующего законного религиозного объединения. И второй – на территории одного из монастырей, Межигорского Спасо-Преображенского находится бывшая резиденция экс-президента Украины Виктора Януковича. И с большой долей вероятности, даже если в ней не устроят местную резиденцию Варфоломея, изрядно разграбленное поместье все равно отойдет новым владельцам с турецкой пропиской.

Как отмечают украинские журналисты, сумевшие раздобыть этот список, который администрация Порошенко отказалась предоставлять, вопрос курирует советник Порошенко Ростислав Павленко, который редактирует перечень объектов «с учетом интересов и пожеланий Варфоломея и его экзархов». Что захотят, короче, то и отберут для себя. И спрашивать не будут. Соберут дань, которую им дадут добровольно и с песнями, да еще и по своей инициативе фактически.

И это в полной мере характеризует тот уровень самостоятельности и автокефалии, которые «Стамбульский старец» даровал Украине. Как говорится, не храмом единым. У Вселенского патриарха и аппетит межгалактический.

Впрочем, может, от Межигорья еще и откажутся. Вдруг там аура не подходит.

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