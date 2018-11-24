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Порошенко перечислил три «угрозы российского вмешательства» для выборов на Украине

24 ноября 2018, 22:09  •  76 • В мире
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия якобы попытается повлиять на исход будущих выборов в Незалежной. В частности, отметил он, этот процесс будто бы уже начался. Политик отметил, что украинская сторона уже видит «многочисленные попытки» Москвы «воздействовать» на избирательный процесс.
Порошенко в качестве пояснения заявил, что видит угрозы «вмешательства» России в выборы. Так, отметил он, опасность для президентских и парламентских выборов представляет пропаганда, кибератаки и фейковые новости.
Украинский лидер в ходе брифинга, транслируемого местными телеканалами, заметил, что Незалежная должна противодействовать выше обозначенным «опасностям».
При этом, добавил он, общими усилиями Киев сможет противостоять атакам извне.
На Украине в марте запланированы очередные президентские выборы, а осенью – парламентские выборы. Как сообщили в Министерстве финансов Украины, на проведение избрания лидера страны будет потрачено более 4 млрд гривен.
В долларовом эквиваленте сумма на проведение выборов в марте будущего года составит свыше 154 млн долларов.

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