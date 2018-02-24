«Порошенко перечеркнул Минские соглашения»: в России прокомментировали вступление в силу закона о реинтеграции Донбасса

На Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса. В нём Россию называют страной-агрессором, а неподконтрольные Киеву территории признаются «временно оккупированными». Кроме того, норма даёт право на использование вооружённых сил для «защиты суверенитета» Украины. МИД России назвал принятие законопроекта свидетельством того, что украинские власти нацелены на силовое решение конфликта на юго-востоке страны. В Москве подчеркнули, что президент Украины Пётр Порошенко развязал руки «партии войны». О возможных последствиях политики Киева — в материале RT.

В субботу, 24 февраля, на Украине вступил в силу закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над «временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Накануне документ опубликовали в официальной газете Верховной рады «Голос Украины».

«Порошенко развязал руки «партии войны»



Власти Украины окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта в Донбассе, заявили в российском Министерстве иностранных дел в связи с вступлением в силу закона о так называемой реинтеграции Донбасса.

«Подписав упомянутый закон, Пётр Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки «партии войны». Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идёт. Напротив, документ создаёт условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения», — заявили в российском МИД.

В Москве отметили, что Порошенко, лично принимавший участие в разработке Минских соглашений и постоянно твердивший о приверженности достигнутым договорённостям, «росчерком пера» подписал приговор минскому «комплексу мер».

Также российские дипломаты увидели совпадение в том, что закон был принят в дни очередной годовщины государственного переворота, совершённого украинскими националистами в феврале 2014 года.

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве

РИА Новости

© Максим Блинов

«Практическое применение этого закона грозит рисками серьёзной эскалации обстановки на юго-востоке Украины. Надеемся, что её западные кураторы отдают себе отчёт в этом и сумеют употребить имеющееся у них влияние на Киев, чтобы не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности», — заключили в МИД.



«Точка невозврата»



Киевские власти прошли точку невозврата, заявил в разговоре с RT член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Он отметил, что Москва всегда надеялась на разум украинской стороны. По его словам, Россия рассчитывала, что в Киеве осознают: РФ не несёт ответственности за происходящее в регионе, а «определённая часть Украины не хочет жить по правилам, которые устанавливаются новоявленным режимом».

«Они пытаются изобрести альтернативные форматы вместо того, чтобы выполнять свои обязательства по Минским соглашениям. Видимо, понимают, что если начать исполнять минские договорённости, то их власти придёт конец», — пояснил Морозов.

«Конфликт на десятилетия»

В свою очередь, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в разговоре с RT подчеркнул, что закон негативно скажется на ситуации в Донбассе.

«Закон очень негативно влияет на ситуацию в Донбассе, поскольку там есть целый ряд пунктов, которые напрямую нарушают Минские соглашения, а сам закон подразумевает, что украинская власть пытается узаконить гражданскую войну, то есть применение вооружённых сил против мирного населения Донбасса. Они таким образом узаконить хотят, чтобы ещё и с себя снять ответственность за судьбы миллионов людей, находящихся в зоне конфликта», — сказал он.

По его словам, власти Украины, принимая закон, подтверждают, что ведут войну против собственных граждан.

«Новый закон подразумевает, что Украина фактически признаёт: она ведёт войну против граждан Украины. Там теперь фигурируют формулировки об агрессии и оккупации со стороны России, но это совершенно не отменяет основного смысла закона, в рамках которого фактически легализуются вооружённые действия против мирного населения, против тех, кого Украина считает своими согражданами», — заметил эксперт.

Денисов также рассказал о факторах, позволяющих говорить о том, что конфликт далёк от своего завершения.

«На самом деле военные действия не прекращались до этого закона и вряд ли прекратятся в ближайшем будущем. В настоящее время Украина начала совершенно в открытую получать вооружение из стран — членов НАТО, в первую очередь от США. Из этого логично следует, что чем больше будет милитаризироваться государство и зона конфликта, тем более интенсивный характер она будет приобретать. Понятно, что говорить о некоем часе икс через месяц, после которого будет резкое усиление, никто не не станет. Конфликт очень далёк от своего разрешения, в фазе средней интенсивности он может существовать десятилетия», — заключил эксперт.

«Война в Донбассе может начаться в любую минуту»





Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал о возможных катастрофических последствиях для Европы в связи с подписанием закона о реинтеграции.

Солдаты ВСУ

Reuters

«Может сложиться очень печальная перспектива для всей Европы. Реинтеграция Донбасса в том виде, в каком принят этот закон, означает вооружённый захват региона Украиной, эта война может начаться в любую минуту. Мы видим, что украинская армия подготовилась, техника подтянута, и надеюсь, что скажут своё веское слово гаранты так называемого нормандского формата — Германия и Франция. Россия тоже не оставит в беде наших братьев, проживающих в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. Если Киев отходит от Минских соглашений, судя по всему, они их уже не признают, то решение вопроса может быть очень тяжёлым. Если это произойдёт, то последствия для Европы могут быть катастрофическими», — сказал Джабаров.

Сенатор отметил, что на Парламентской ассамблее ОБСЕ, проходившей в Вене, «украинская делегация вешала всем лапшу на уши», говоря о том, что этот закон правильный и что Россия нарушает Минские соглашения, несмотря на то что РФ не является участником документа и не прописана в нём в качестве стороны конфликта.

По его словам, на Западе понимают, что творится на Украине, где власть захватили экстремисты «Правого сектора»* и других националистических группировок, которые готовы на всё для достижения своих политических целей. Понимают, но пока предпочитают отмалчиваться.

«Не исключаю, что российские власти предложат срочный созыв Совета Безопасности ООН в связи с тем, что ситуация может выйти из-под контроля полностью. Миссия ОБСЕ просто ничего не сможет делать, так как там будет просто опасно находиться», — заявил Джабаров.

Президент Украины Пётр Порошенко

Очередная авантюра Порошенко на юго-востоке страны может закончиться очень печально для него и его режима, добавил он.

Между тем сенатор отметил, что на Украине есть политики, парламентарии со здравым смыслом, понимающие всю опасность ситуации, которая многократно возросла после подписания закона.



«Документ поддержан большинством парламентариев»

Закон о реинтеграции Донбасса был принят Верховной радой Украины 18 января, за него проголосовали 280 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Спустя почти месяц, 20 февраля, украинский лидер Пётр Порошенко подписал документ. Он также поручил главе Минобороны Степану Полтораку до 1 апреля подготовить предложения по изменению формата силовой операции в Донбассе.

Согласно закону, «временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» в день его принятия признаются части территории Украины, в пределах которых якобы вооружённые формирования Российской Федерации и оккупационная российская администрация установили и осуществляют общий эффективный контроль.

«Деятельность вооружённых формирований Российской Федерации и оккупационной администрации Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях противоречит нормам международного гуманитарного права, является незаконной, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает никаких правовых последствий», — подчёркивается в документе.

На Россию также «возлагается ответственность за моральный и материальный ущерб, причинённый Украине, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам».

«Временная оккупация Российской Федерацией территорий Украины, определённых частью первой статьи 1 этого закона, независимо от её продолжительности является незаконной и не создаёт для Российской Федерации никаких территориальных прав», гласит закон.

Также документ устанавливает правовой статус и режим на «временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», в Крыму и Севастополе.

Кроме того, Украина выделила три цели государственной политики «на временно оккупированных территориях»: освобождение и восстановление на них конституционного строя; защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц; обеспечение независимости, единства и территориальной целостности Украины.

Отметим, что в Москве неоднократно подчёркивали: Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, а Крым вошёл в состав РФ по итогам референдума, в ходе которого жители полуострова высказались за воссоединение с Россией.



* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).