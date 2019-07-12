Порошенко оценил законопроект Зеленского о его люстрации

Бывший глава Украины Пётр Порошенко прокомментировал законопроект украинского президента Владимира Зеленского о люстрации высших чиновников, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Данный документ касается и самого Порошенко.

Соответствующее заявление бывшего украинского лидера было размещено на сайте возглавляемой им партии «Европейская солидарность».

«Прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 год находились в исполнительной или законодательной власти… Люстрировать для того, чтобы освободить место для пятой колонны», — сказал он.

Порошенко также выразил мнение, что данный законопроект был задуман антиукраинскими силами и является свидетельством «неприкрытого пророссийского реванша».

Ранее Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, предусматривающий люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

В документе упоминаются, в частности, президент Украины, спикер Верховной рады и его заместители, премьер-министр, глава СБУ, секретарь СНБО и так далее.

Послы стран G7 подвергли критике данный законопроект Зеленского.

Подробности — в материале RT.